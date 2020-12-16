المؤتمرنت -

دبلوماسية بريطانية: 5 ملايين يمني على بعد خطوة من المجاعة

قالت الدبلوماسية البريطانية، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، إن إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تكشف أرقاماً مخيفة عن اليمن.



ونشرت الدبلوماسية تدوينة على "تويتر" اليوم الأربعاء، ذكرت فيها بعض الأرقام الخاصة باليمن، التي تشير إلى أن أكثر من نصف الشعب اليمني سيعاني من الجوع، بينما يرجح أن 5 ملايين شخص سيعيشون على بعد خطوة واحدة من المجاعة.



وتشير الإحصائيات إلى أن 50 ألف شخص سيعيشون ظروفا شبيهة بالمجاعة، مشيرة إلى أنه توجد حاجة عاجلة لتعاون دولي لمعالجة أزمة المجاعة في اليمن.



وفي وقت سابق، قارنت الدبلوماسية البريطانية روزي دياز، بين ما يشهده اليمن في الوقت الحالي وبين ما حدث في الحرب العالمية الأولى قبل أكثر من 100 عام، وقالت: "عندما نحن نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب العالمية الأولى، التي جلبت للبشرية حزنا ودمارا يعجز المرء عن وصفه، يذهب تفكيري إلى اليمنيين الذين ما زالوا يعانون من ويلات الحرب".



وتابعت: "هذه المعاناة لن تنتهي حتى يقرر طرفي النزاع تقديم تنازلات تساعد في التوصل إلى اتفاق سياسي".