المؤتمرنت -

تحذير جديد للمواطنين من مركز الارصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية ، أن خرائط الطقس ومعلومات الرصد السطحي ومخرجات التنبؤات العددية تشير إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية.



وأشار إلى أن الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة ستستمر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شرق المحويت والضالع، مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء متفرقة منها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



وستكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة، حضرموت، مأرب والجوف وكذلك المناطق الصحراوية.



وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من صدمات البرد الشديدة.

ودعا المزارعين ورعاة المواشي والنحالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، ومواشيهم ونحلهم من آثار البرد الشديد.

