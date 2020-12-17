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أخبار
المؤتمر نت - تحذير من مخاطر النوم بجانب الهاتف الذكي

تحذير من مخاطر النوم بجانب الهاتف الذكي

المؤتمرنت -
تحذير من مخاطر النوم بجانب الهاتف الذكي
أعلنت الدكتورة ماريا إيغناتيفا، أخصائية طب الأعصاب، أن إشعاع التردد اللاسلكي المنبعث من الهواتف الذكي ـة والأجهزة الأخرى، تمتصها أنسجة الجسم، ويمكن أن يكون لها تاثير سلبي في الصحة.

وكشفت الدكتورة في حديث لوكالة “Prime” الروسية، المخاطر الناتجة عن النوم بجوار هذه الأجهزة. وما هي المشكلات الصحية التي تهدد الأشخاص المدمنين على الهواتف الذكية حتى أنهم لا يتركونها دقيقة واحدة.

وتقول، “وفقا لبيانات عدد من الدراسات، يزيد إشعاع التردد اللاسلكي للهواتف الذكية. من خطر الإصابة بالعقم وأمراض السرطان، والاضطرابات العصبية والنفسية”.

ولفتت الدكتورة إلى أن الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من . أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز العصبي والمناعة، هم أكثر حساسية لمجالات التردد اللاسلكية. ولكن لا توجد إلى الآن بيانات موثوقة عن تاثير إشعاع التردد اللاسلكي المنبعث من الهواتف الذكية في جسم الإنسان.

كما وتضيف، الشيء الأكثر خطورة على صحة الأطفال والبالغين على حد سواء. هو استخدام الهواتف الذكية في الظلام.

وتقول “اللون الأزرق لشاشة الهاتف الذكي يؤثر سلبا في العيون، والإيقاعات البيولوجية. ويسبب الأرق والصداع ويسبب انخفاض الأداء واضطراب الذاكرة ويحفز الإصابة بأمراض العين التنكسية”.

كما وتضيف، يجب أن يترك الهاتف الذكي على مسافة جيدة من مكان النوم ومفصولا عن الشبكة الكهربائية.








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