المؤتمرنت -

العيدروس وباراس يطمئنان على غالب مطلق هاتفياً

اطمأن رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ومستشار الرئاسة الدكتور خالد باراس عبر اتصال هاتفي على صحة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق الذي يخضع للعلاج في أحد المستشفيات بمدينة برمنجهام البريطانية.



وأشاد العيدروس وباراس بالأدوار والمواقف الوطنية لوزير الأشغال العامة والطرق .. وأعربا عن تمنياتهما له بالشفاء العاجل والعودة إلى الوطن.



فيما عبر وزير الأشغال عن امتنانه لإطمئنان رئيس مجلس الشورى ومستشار الرئاسة على حالته الصحية.. سائلا الله العلي القدير أن يحفظ الشعب اليمني من كل سوء ومكروه.