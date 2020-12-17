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أخبار
المؤتمر نت - حذرت الأمم المتحدة، من أن نصف سكان اليمن سيعانون من الجوع العام المقبل في حال عدم تغطية خطة الاستجابة الانسانية

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية باليمن في 2021

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية باليمن في 2021
حذرت الأمم المتحدة، من أن نصف سكان اليمن سيعانون من الجوع العام المقبل في حال عدم تغطية خطة الاستجابة الانسانية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غويتريش، في مؤتمر صحفي: "لا يزال تمويل خطة استجابة الأمم المتحدة أقل من النصف، حيث تم تمويل الخطة بنسبة 49٪ من القيمة الإجمالية التي تبلغ أكثر من 3 مليارات دولار".

وأضاف "التمويل الحالي اليوم هو أقل من نصف ما تلقته الوكالات العام الماضي".

وتابع: "في العام المقبل (حال عدم الوفاء بالتمويل المطلوب) سيعاني أكثر من نصف اليمنيين من الجوع، ونتوقع أن يعيش 5 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، وحوالي 50 ألف شخص في ظروف تشبه المجاعة".








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