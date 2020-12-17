الخميس, 17-ديسمبر-2020 الساعة: 09:07 م - آخر تحديث: 09:03 م (03: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - بعد نحو عام من ظهور فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، وتباين الآراء والمعلومات بشأن ما إذا كان تناول فيتامين D قادر على الوقاية أو العلاج من الوباء، وجدت دراسة أنه "لا توجد أدلة كافية" لدعم ذلك الاعتقاد

فيتامين D وكورونا مرة أخرى.. هل يحمي حقًا من الفيروس؟

المؤتمرنت -
فيتامين D وكورونا مرة أخرى.. هل يحمي حقًا من الفيروس؟
بعد نحو عام من ظهور فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، وتباين الآراء والمعلومات بشأن ما إذا كان تناول فيتامين D قادر على الوقاية أو العلاج من الوباء، وجدت دراسة أنه "لا توجد أدلة كافية" لدعم ذلك الاعتقاد.

وقال المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية، الذي قاد الدراسة في المملكة المتحدة، إن هناك حاجة إلى "مزيد من البحث"، لا سيما التجارب العشوائية التي تتم في بيئة تحت السيطرة.

وطلب وزير الصحة البريطاني من المعهد، ووكالة الصحة العامة في إنجلترا، واللجنة الاستشارية العلمية للتغذية، مراجعة الأدلة بعد أن أشارت بعض الدراسات إلى أن فيتامين D قد يساعد في مكافحة عدوى فيروس كورونا.

وأشارت دراسة أميركية إلى أن المرضى الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين D، يتعرضون للعدوى بشكل أقل، وكان احتمال تعرضهم لمضاعفات "كوفيد-19" أو الوفاة بسببه، أقل من غيرهم.

وقال مدير مركز الإرشادات في المعهد، بول كريسب: "على الرغم من عدم وجود أدلة كافية للتوصية بـفيتامين D للوقاية من كورونا أو علاجه في الوقت الحالي، فإننا نشجع الأشخاص على اتباع نصيحة الحكومة بشأن تناول المكملات خلال الخريف والشتاء".

وتنص النصائح الحالية من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، على أنه يجب على الأشخاص تناول 10 ميكروغرامات من فيتامين D يوميا بين أكتوبر وأوائل مارس، للحفاظ على صحة العظام والعضلات.

وتنصح أيضا الأشخاص الذين لا تحتوي أجسامهم على نسبة كافية من فيتامين D، مثل الأشخاص ذوي البشرة الداكنة أو المقيمين في دور الرعاية، بتناول مكمل فيتامين D على مدار السنة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاستشارية العلمية للتغذية، البروفيسور إيان يونغ، إن مراجعة الأدلة تؤكد أنه "لا يوجد حاليا دليل كاف لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين فيتامين D وكوفيد-19".

ويعتقد الخبراء أن أجسام الناس قد لا تحتوي هذه الفترة على نسبة كافية من فيتامين D، نظرا لوجودهم في أماكن مغلقة لفترات طويلة، بسبب أوامر الإغلاق التي تم فرضها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 74.5 مليوناً
علوم وتقنية: تحذير من مخاطر النوم بجانب الهاتف الذكي
عربي ودولي: الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن توقف الوباء
عربي ودولي: إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا
فنون ومنوعات: إصابة الفنانة دانا حمدان بكورونا
عربي ودولي: إصابة وزير الداخلية الأمريكي بكورونا
فنون ومنوعات: عبر البحر لأجل لقاء حبيبته والنهاية "حزينة"
رياضة: إيفرتون يحرم ليستر سيتي من الصدارة
رياضة: يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا
علوم وتقنية: دراسة: الجزر يحمي من تصلب الشرايين
أخبار: جريحان بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة
أخبار: الشوافي يحذر الصيادين من سوء الأحوال الجوية
أخبار: خمسة ملايين يمني على بعد خطوة من المجاعة
فنون ومنوعات: كلب "غدّار" ينهي حياة فتى بطريقة وحشية
رياضة: زيدان: بنزيمة أفضل مهاجم عبر التاريخ
رياضة: سوتشي يكرم وفادة دينامو موسكو بثنائية
أخبار: دراسة: إذا نقص المال زاد خطر "الاضطرابات النفسية"
أخبار: 139 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: تحذير.. لا تفرط في تناول منتجات الألبان
علوم وتقنية: كيف يساعد الزنجبيل في الوقاية من السكري؟
علوم وتقنية: أضرار متعددة لمسكنات الألم.. إليك بدائلها الطبيعية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع
عربي ودولي: إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 73.8 مليوناً
أخبار: صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين في هذه المحافظات
رياضة: النفيعي: هكذا تم إعداد المنتخب الوطني للناشئين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020