المؤتمرنت -

عودة 30 صياداً يمنياً بعد احتجازهم في إريتريا

وصل إلى مركز الإنزال السمكي بالخوبة محافظة الحديدة اليوم 30 صياداً كانوا محتجزين في السجون الإريترية.



وذكر رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس هاشم الدانعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الصيادين الذين تراوحت فترة احتجازهم بين 2 إلى 6 أشهر، تم اعتقالهم من داخل المياه الإقليمية اليمنية.



وأشار إلى أنه تم التوجيه بتوفير احتياجات الصيادين المفرج عنهم، وتوفير وسائل مواصلات لإيصالهم إلى مناطقهم مع صرف مساعدات مالية.



وأدان المهندس الدانعي اعتداء السلطات الإريترية بحق الصيادين في السواحل اليمنية.. داعياً المنظمات الدولية إلى تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية ووضع حد للممارسات التعسفية ضد الصيادين في السواحل اليمنية وحرمانهم من مصدر دخلهم.



بدورهم نوه الصيادون المفرج عنهم باهتمام قيادتي السلطة المحلية والهيئة وتقديم الدعم والمساعدات لهم.