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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار موجة برد شديدة أثناء الليل والصباح الباكر على 10 محافظات يمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة

تحذيرات من موجة برد شديدة في 10 محافظات

المؤتمرنت -
تحذيرات من موجة برد شديدة في 10 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة إلى باردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيستمر بارداً على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق المرتفعة من محافظات إب، الضالع، تعز، لحج، أبين وعلى الصحاري والهضاب الداخلية مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة الصغرى.

ولفت المركز إلى تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من سلسلة المنحدرات الجبلية الغربية خاصة محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز والضالع.

كما توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من سواحل محافظات عدن، أبين، شبوة، حضرموت وصولاً إلى أجزاء من سواحل المهرة والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد، ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم.

وحذر سائقى المركبات في المنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.

وحث المركز المواطنين في المحافظات الساحلية الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية على أخذ الحيطة جراء هطول الأمطار وعدم التواجد في ممرات السيول حفاظاً على سلامتهم.








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