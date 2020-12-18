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المؤتمر نت - كشف الفلكي عدنان الشوافي عن تغيرات جوية طارئة في طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم وحتى الاثنين المقبل

الفلكي الشوافي يحذر من تغيرات جوية طارئة

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي يحذر من تغيرات جوية طارئة
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن تغيرات جوية طارئة في طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم وحتى الاثنين المقبل.

وتوقع الفلكي اليمني نشاط بعض الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية وعلى بعض المناطق من المرتفعات الغربية وبعض من المناطق الساحلية بشكل عام.

واشار الشوافي إلى أن افضل فرص الهطول متوقعة على المرتفعات الجبلية جنوب غرب اليمن من لودر الى إب وتعز والمناطق المحاذية لها من السهول الساحلية والهضاب الداخلية المحاذية.. داعياً الجميع الى توخي الحذر.

كما توقع الفلكي اليمني تحسن ملحوظ وإرتفاع درجة الحرارة الصغرى مقارنة بما كانت عليه الأيام الماضية ولكنها بشكل عام تبقى الاجواء باردة على المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية.

ونبه الشوافي المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد.. مطمئناً المزارعين بعدم وجود أي تأثيرات على المزروعات (ضريب).








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