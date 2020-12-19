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أخبار
المؤتمر نت - علماء يكتشفون خصائص الماء العلاجية

علماء يكتشفون خصائص الماء العلاجية

المؤتمرنت -
علماء يكتشفون خصائص الماء العلاجية
اكتشف العلماء أن شرب الماء بانتظام يمكن أن يثبط الهرمون المسبب للسمنة ومرض السكري.. وأن الماء وسيلة فعالة للوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي وعلاجها.

وتفيد مجلة JCI Insight، بأن علماء من مركز انشوتز الطبي بجامعة كولورادو الأمريكية بالتعاون مع زملائهم من اليابان والمكسيك وتركيا، اكتشفوا من نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، أن سكر الفركتوز يحفز إفراز هرمون الفازوبريسين، المسبب للسمنة ومرض السكري، وإن ماء الشرب الاعتيادي يكبح عملية تكوين هذا الهرمون.

ويقول الدكتور ميغيل لاناسبا، رئيس الفريق العلمي، الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة كولورادو، “اكتشفنا أن الماء المحتوي على الفركتوز، يحفز إفراز الفازوبريسين، الذي يساهم من خلال المستقبل V1b في تفاعلات ينتج عنها تخزين الماء على شكل دهون. وهذا المستقبل اكتشف مؤخرا ولم تكن وظيفته مفهومة. وقد اكتشفنا أن الفئران التي فقدت هذا المستقبل كانت محمية تماما من تأثير السكر”.

وأضاف موضحا، إن أفضل طريقة لكبح الفازوبريسين، هي شرب الماء بانتظام، وهذه أبسط وارخص وسيلة لعلاج متلازمة التمثيل الغذائي وتحسين حياة الكثيرين .

ومن جانبه يقول الدكتور ريتشارد جونسون، أحد المشاركين في الدراسة، من كلية الطب بجامعة كولورادو، “يسبب السكر جزئيا متلازمة التمثيل الغذائي عن طريق تنشيط الفازوبريسين، الذي بدوره يحفز إنتاج الدهون، ربما كآلية لتخزين المياه الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي. لذلك يجب الأخذ بالحسبان الدور الذي يمكن ان يلعبه تقليل نسبة الملح في علاج السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي”.

وتوضح النتائج التي حصل عليها الباحثون، سبب ارتفاع مستوى الفازوبريسين عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري. وكذلك لماذا تظهر علامات الجفاف لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي، الذي يمكن أن يسبب السمنة ومرض السكري.

وينصح الباحثون، كل من يعاني من متلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع ضغط الدم، ومستوى السكر في الدم، وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، بشرب كمية أكبر من الماء. لأن هذه العوامل مجتمعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةن والجلطة الدماغية والنوع الثاني من مرض السكري.








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