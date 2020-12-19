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المؤتمر نت - نبّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية، من أجواء باردة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

تحذيرات جديدة من موجة برد قارس خلال الساعات المقبلة

المؤتمرنت -
تحذيرات جديدة من موجة برد قارس خلال الساعات المقبلة
نبّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية، من أجواء باردة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

كما نبه كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى المحافظات الآنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد والمزارعين والنحالين بحماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم ونحلهم.

وحذر المركز في نشرته الجوية، سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.

ونبه المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها أخذ الحيطة جراء هطول الأمطار وعدم التواجد في ممرات السيول حفاظاً على سلامتهم.

وتوّقع المركز أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، غرب الجوف، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وباردة نسبياً على المرتفعات الجبلية لمحافظات إب، الضالع، تعز وشمال شرق لحج.

كما توًقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية، وتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من سلسلة المنحدرات الجبلية المحاذية لسواحل البلاد.

وأشار المركز إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون غزيرة أحياناً على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية وعلى سواحل محافظات عدن، أبين، شبوة، حضرموت وصولاً إلى أجزاء من سواحل المهرة والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.








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