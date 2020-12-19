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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العقيد طارق محمد الكليبي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد طارق محمد أحمد الكليبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشاد أبو راس في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ إبراهيم محمد احمد الكليبي وإخوانه، وإلى نجل الفقيد نشوان طارق محمد احمد الكليبي وإخوانه، بمناقب الفقيد وإسهاماته في العمل الأمني بوزارة الداخلية وآخرها نائب لقائد قوات النجدة.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن التعازي الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الكليبي بمديرية الحداء محافظة ذمار في مصابهم الجلل.. سائلا المولى – عز وجل- ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون