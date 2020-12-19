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أخبار
المؤتمر نت - صعدت قوى العدوان من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 121 خرقاً

121 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
121 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
صعدت قوى العدوان من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 121 خرقاً.

وأوضح مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية والتحيتا، وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و14 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا والفازة وشارع الخمسين وكيلو16.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت ايضاً 16 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 103 صواريخ وقذائف و85 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.








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