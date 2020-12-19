المؤتمرنت -

استئصال ورم سرطاني بوزن 15 كجم من يمنية

نجح فريق طبي في العاصمة صنعاء باستئصال ورم سرطاني خبيث من بطن مريضة يمنية، بعد معاناة المريضة لعامين مع الورم الضخم الذي يزن 15 كجم.



وأجريت العملية النادرة من نوعها في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، حيث أكدت مديرة المستشفى ماجدة الخطيب أن استئصال هذا النوع من الأورام معقد لكبر حجمها وخطورة المنطقة التي تحتوي على أعضاء هامة.



واعتبرت مديرة المستشفى الورم الأضخم من حيث الحالات المسجلة على مستوى العالم منذ عام 2017م، مشيرة إلى نجاح الكادر الطبي بمستشفى السبعين في استئصال الورم بعد التأكد من وجود كتلة ضخمة في تجويف البطن، تسببت في إزاحة كافة الأعضاء المحيطة.



وأوضحت الدكتورة منيرة الفايق التي أجرت الجراحة أن الفتاة من محافظة حجة البالغة من العمر 17 سنة بدأت تعاني من فقدان الشهية والإجهاد وانتفاخ البطن وتدهور حالتها الصحية منذ عامين وبعد تشخيص الحالة تعثر إجراؤها للعملية بسبب الظروف المادية للأسرة، ما تسبب في تضاعف حجم الورم.



ولفتت إلى أن الفريق الطبي المكون من سمر ثابت ويسرى العقار وفردوس الفائق ونوال المخلافي وعبد الوهاب المدحجي وروبن، أجرى العملية بإشراف الدكتور توفيق البصيلي .. مبينة أنه تم استئصال الورم كلياً من بطن الفتاة وهي في حالة صحية مستقرة.