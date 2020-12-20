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المؤتمر نت - تابعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تناولته وسائل الإعلام من مزاعم عن مشاركة المؤتمر الشعبي العام فيما يسمى بحكومة هادي

الامانة العامة :لا صلة للمؤتمر بما يسمى حكومة هادي ولا بمن عينوا فيها

المؤتمرنت -
الامانة العامة :لا صلة للمؤتمر بما يسمى حكومة هادي ولا بمن عينوا فيها
تابعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تناولته وسائل الإعلام من مزاعم عن مشاركة المؤتمر الشعبي العام فيما يسمى بحكومة هادي .

والأمانة العامة تؤكد أن المؤتمر الشعبي العام لا صلة له بمسمى حكومة هادي ولا بمن يزعمون أنهم ينتمون للمؤتمر في حكومة مرتزقة العدوان .

وتشير الأمانة العامة للمؤتمر إلى أن المؤتمر الشعبي العام سبق وأوضح أكثر من مرة أن قرارات المؤتمر ومواقفه من مختلف القضايا الداخلية والخارجية تعبر عنها قيادته في صنعاء ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس وان كل من يزعمون صلتهم بالمؤتمر من مؤيدي العدوان لا علاقة للمؤتمر بهم من قريب أو بعيد .

وتجدد الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام موقفها الثابت والمبدئي في مقاومة العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات بجانب القوى الوطنية الشريفة التي تخوض غمار الدفاع عن الوطن وفي مقدمتها أنصار الله .








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