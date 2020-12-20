المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة المناضل احمد العلفي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء / احمد عبدالله العلفي، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء الوطني.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد، المهندس / كمال احمد عبدالله العلفي، القاضي / عبدالله احمد عبدالله العلفي ، المهندس / هشام احمد عبدالله العلفي، الاخ / محمد احمد عبدالله العلفي، وكافة آل العلفي، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل..



سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

