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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحافي القدير محمد عبدالرحمن المجاهد

رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة الصحافي محمد المجاهد

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة الصحافي محمد المجاهد
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحافي القدير محمد عبدالرحمن المجاهد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأسبق، الذي وافاه الاجل امس السبت ، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشار ابو راس إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته في تطوير العمل المؤسسي في الاعلام الرسمي، خلال مسيرته العملية الممتدة لنحو نصف قرن، حيث يعد الفقيد المجاهد من رواد الاعلام والصحافة في اليمن.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد واقاربه وكافة آل المجاهد، والى الوسط الصحافي والاعلامي، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة، في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى – عزّ وجلّ- ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"انا لله وانا اليه راجعون"









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