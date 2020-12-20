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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة نسبياً وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة وأجواء باردة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة وأجواء باردة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة نسبياً وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق الجبلية خاصة بمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من الضالع.

كما ستكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وكذلك أجزاء من صحاري المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية، وأجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الجبلية المقابلة لها في فترتي الظهيرة والمساء.

كما توقع المركز أن تقل فرص الأمطار يوم غد خاصة على السواحل الجنوبية والمناطق المحاذية الداخلية لها.

ونبه المركز المواطنين، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد، وهطول الأمطار وتدفق السيول المفاجئ في الشعاب والوديان.

وأشار المركز إلى أن أمطار متفاوتة الشدة كانت بعضها غزيرة هطلت خارج نطاق محطات الرصد الجوي تدفقت على إثرها السيول في الشعاب والوديان يوم أمس.








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