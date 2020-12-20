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أخبار
المؤتمر نت - رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 177 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة

رصد 177 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

المؤتمرنت -
رصد 177 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 177 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات شملت 8 غارات للطيران التجسسي في الفازة والتحيتا والدريهمي وتحليق 23 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا والفازة وشارع الـ50 وكيلو16 والدريهمي.

وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الفازة والتحيتا، و38 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 416 صاروخاً وقذيفة و109 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.








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