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المؤتمر نت - يترقب سكان الأرض مساء اليوم الاثنين حدثاً فلكياً فريداً ونادراً لا يتكرر إلا كل بضعة عقود، حيث يلتصق الكوكبان الأكبران في المجموعة الشمسية -المشتري وزحل- في ظاهرة يطلق عليها اسم "الاقتران العظيم"

سماء اليمن تشهد الاقتران العظيم بين المشتري وزحل مساء اليوم

المؤتمرنت -
سماء اليمن تشهد الاقتران العظيم بين المشتري وزحل مساء اليوم
يترقب سكان الأرض مساء اليوم الاثنين حدثاً فلكياً فريداً ونادراً لا يتكرر إلا كل بضعة عقود، حيث يلتصق الكوكبان الأكبران في المجموعة الشمسية -المشتري وزحل- في ظاهرة يطلق عليها اسم "الاقتران العظيم"، وكان آخر مرة حدثت هذه الظاهرة في عام 2000.

وفصل الفلكي اليمني عدنان الشوافي: في ظاهرة قلما تحدث بين الكوكبين العملاقين (المشتري وزحل) فهما لا يقترنان ببعضهما إلا كل 20 عاماً، وذلك بسبب طول مدة دورانهما حول الشمس، فالمشتري يستغرق 12 عاما ليكمل دورة، بينما زحل يحتاج 30 عاما، لذا يحتاج المشتري 20 عاما حتى يلحق بزحل مرة أخرى.

وقال: "في كل مرة لا يبدو الاقتراب الظاهري للكوكبين (الاستطالة المركزية اقل من 6 دقائق قوسية وتشير المحكاة الحاسوبية ان آخر اقتران بلغ أقل من 6 دقائق قوسية كان عام 1623 ميلادية الا انه لا يتوقع االمشاهد لهذا الاقتران من مناطق واسعة بسبب وهج الشمس، بينما كان الاقتران الى اقل من 6 دقائق قوسية مع امكانية مشاهدته من معظم مناطق العالم منذو ما يقارب 8 قرون والذي حدث في عام 1226 ميلادية".

وأكمل قائلاً: "يمكن رؤية الاقتران بالعين المجردة من اليمن، في اقرب نهج لهم (تقارب) بعد غروب الشمس اذا كانت السماء صافية من السحب والغيوم ولا يوجد ما يحجب الرؤية.

المؤتمرنت ينشر التفاصيل كاملة "الاقتران العظيم" حسب ماورد في صفحة الفلكي اليمني عدنان الشوافي:

العالم يترقب مشاهدة الاقتران لعملاقي كواكب المجموعة الشمسية (كوكب المشتري وكوكب زحل) في 21 ديسمبر 2020 حيث يبدو الكوكبين بجانب بعض على إستطالة مركزية حوالي 6 دقائق قوسية، وبالنسبة للراصد من اليمن يمكن مشاهدة الكوكبين بالعين المجردة في اقرب نهج لهم (تقارب) بعد غروب الشمس اذا كانت السماء صافية من السحب والغيوم ولا يوجد ما يحجب الرؤية.

لماذا اطلق البعض على هذا الاقتران مسميات منها الاقتران التاريخي او الاقتران العظيم؟

يدور كوكب المشترى دورة واحدة حول الشمس كل ما يقارب 12 سنة بينما كوكب زحل يحتاج ما يقارب 29.5 سنة في دورته حول الشمس، ما يجعل حدوث الاقتران/الاصطفاف الظاهري للراصد من الأرض يحدث مرة كل حوالي 20 سنة وكان آخر اقتران لهم عام 2000، الا انه في كل مرة لا يبدو الاقتراب الظاهري للكوكبين (الاستطالة المركزية اقل من 6 دقائق قوسية وتشير المحكاة الحاسوبية ان آخر اقتران بلغ أقل من 6 دقائق قوسية كان عام 1623 ميلادية الا انه لا يتوقع االمشاهد لهذا الاقتران من مناطق واسعة بسبب وهج الشمس، بينما كان الاقتران الى اقل من 6 دقائق قوسية مع امكانية مشاهدته من معظم مناطق العالم منذو ما يقارب 8 قرون و الذي حدث في عام 1226 ميلادية.








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