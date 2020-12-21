المؤتمرنت -

كورونا يسبب اضطرابات عصبية خطيرة

كشفت أنشا بارانوفا، عالمة الأحياء والأستاذ في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ماسون في أمريكا، عن مضاعفات فيروس كورونا على الجسم من الناحية العصبية.



وتفسر عالمة الأحياء الضرر الذي يلحق بالجهاز العصبي المركزي في فيروس كورونا، بقدرة على دخول الدماغ من خلال خلايا الظهارة الشمية، وفقاً لوكالة سبوتنيك.



وقالت عالمة الأحياء بارانوفا: "تعمل خلايا الظهارة الشمية كمدخل إلى الدماغ. لهذا السبب يعاني الأشخاص المصابون بفيروس كورونا من مشاكل عصبية كثيرة، ليس فقط الجهاز العصبي المحيطي، الذي يتطور بسبب نقص الأكسجة في الأنسجة، ولكن أيضا التقسيمات المركزية، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات عصبية خطيرة".



وأضافت "عند فقدان حاسة الشم يعد عرضا خطيرا لفيروس كورونا، مما يثبت حقيقة أن (كوفيد-19) له تأثير عصبي - القدرة على التأثير على الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي".



وأكدت عالمة الأحياء أن مثل هذا الاهتزاز للجسم لا يمكن أن يمر بدون أثر.