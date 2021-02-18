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المؤتمر نت - استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى جزء من تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والقوى العاملة

البرلمان يناقش مشروع قانون لتنظيم مهنة المقاولات

المؤتمرنت -
البرلمان يناقش مشروع قانون لتنظيم مهنة المقاولات
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى جزء من تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المقاولات.

هدف مشروع القانون إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الإرتقاء بالكفاءة المهنية في مجال المقاولات مع الحرص على عدم المساس بمهام واختصاصات وزارة الأشغال العامة والطرق.

وتضمن مشروع القانون 60 مادة موزعة على ثمانية أبواب، احتوى الباب الأول والباب الثاني على التسمية والتعاريف وما يتعلق بالاتحاد العام للمقاولين من حيث أهدافه واختصاصه، فيما اشتمل الباب الثالث والباب الرابع على ضوابط وإجراءات التصنيف والترخيص وأحكام العضوية في الاتحاد العام بأنواعها وشروطها وأحكامها.

وتضمن البابان الخامس والسادس ما يتعلق بالاتحاد العام للمقاولين وفروعه واختصاصاته وهيئاتها الرئيسية ومالية الاتحاد والفروع، فيما تضمن البابان السابع والثامن العقوبات التأديبية وأحكام عامة.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، أرجأ مجلس النواب استكمال استعرض التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

إلى ذلك وجه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي رسالة شكر وتقدير إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي وعضوة البرلمان الأوروبي هانا نيومان لمواقفها تجاه الشعب اليمني ومظلوميته وكذا مواقفهما المعارضة للعدوان على اليمن جاء فيها:

يعبر مجلس النواب بالجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره البالغين لموقفكم الإنساني الشجاع والصادق في معارضتكم للعدوان على اليمن والذي كان له الأثر الإيجابي في إصدار القرار في جلسة البرلمان الأوروبي الخميس 11 فبراير 2021م بسحب جميع القوات الأجنبية من اليمن وأن لا حل للأزمة إلا عبر مفاوضات يمنية تشمل كافة اليمنيين, ووقف بيع الأسلحة من الدول الأوروبية إلى دول تحالف العدوان التي تٌستخدم لقتل اليمنيين منذ العام 2015م وخلفت مئات الآلاف من القتلى من النساء والأطفال والشيوخ ودمرت البنية التحتية وكل مقدرات اليمن وفرض حصار بري وجوي وبحري خانق حال دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وغيرها من متطلبات الحياة وكلها مثلت جرائم حرب وعدوان وجرائم ضد الإنسانية.

حيث أصبح اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم، كما تسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي في وفاة الآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج للعلاج خارج اليمن.

إننا نكرر شكرنا وتقديرنا لكم على موقفكم الإنساني إلى جانب مظلومية الشعب اليمني الذي يواجه دماراً وإبادة جماعية منذُ ست سنوات، ونأمل تعزيز تلك المواقف المشرفة في سبيل وقف العدوان الإجرامي ورفع الحصار المفروض على اليمن وفتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) كان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.








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