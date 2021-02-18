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المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى من درجة إلى ثلاث درجات مئوية.

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى

المؤتمرنت -
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى
أفاد المركز الوطني للأرصاد بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى من درجة إلى ثلاث درجات مئوية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن الطقس سيكون صحواً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، وصحواً إلى غائم جزئياً أثناء النهار وتشكل خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة على سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وتوّقع المركز تشكل الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز.

وأشار المركز إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة على الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة بشكل عام نشطة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب مثيرة للأتربة والرمال وأقصى سرعة لها 27 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية، ذكر المركز أن الطقس سيكون صحواً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، وصحواً إلى غائم جزئياً أثناء النهار، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

ولفت المركز إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً في أرخبيل سقطرى، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز كبار السن والأطفال في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر .. محذرا الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.









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