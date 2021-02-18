الجمعة, 19-فبراير-2021 الساعة: 06:10 ص - آخر تحديث: 03:44 ص (44: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
اليمن‮.. ‬وتحدّيات‮ ‬السلام‮ ‬القادم‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
أخبار
المؤتمر نت - العيدروس يوجه رسائل بشأن استمرار احتجاز الوقود

العيدروس يوجه رسائل بشأن استمرار احتجاز سفن الوقود

المؤتمرنت -
العيدروس يوجه رسائل بشأن استمرار احتجاز سفن الوقود
بعث رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم، رسائل لكل من رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى في الرابطة، و أمين عام الأمم المتحدة، ومبعوثه إلى اليمن، ورؤساء الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمانين الأوروبي والإفريقي.

تضمنت الرسائل الإحاطة باستمرار احتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي سفن المشتقات النفطية والغاز، وعدم السماح لها بتفريغ شحناتها في ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الاقتصادية والمعيشية لليمنيين .

كما تضمنت الرسائل التي وجهها رئيس مجلس الشورى أيضاً إلى رؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجلس المماثلة في كل من ماليزيا وباكستان وإندونيسيا وإيران وروسيا والصين واليابان والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل، الإحاطة باحتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي حالياً لعدد 13 سفينة نفط في عرض البحر ومنعها تفريغ شحناتها النفطية.

وأشار إلى أن الشركة اليمنية للنفط في العاصمة صنعاء تعمل حالياً بما نسبته 1% فقط من خدماتها النفطية في مختلف المحافظات نتيجة عدم السماح بدخول لتر واحد من الوقود إلى ميناء الحديدة منذ مطلع العام 2021م، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وخيمة بدأت فعلاً بإغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والخدمية، والانعكاسات الكارثية على قطاعات الزراعة والاقتصاد والبيئة .

وأكد رئيس مجلس الشورى في الرسائل أن إصرار تحالف العدوان على منع سفن المشتقات النفطية من تفريغ شحناتها في ميناء الحديدة، يمثل جريمة لا تقل في فظاعتها عن جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي من قبل النظام السعودي التي هزت الضمير الإنساني، لافتاً إلى أن كلا الجريمتين انتهاك صارخ لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وأدان العيدروس الصمت الدولي المطبق وتحرك الأمم المتحدة بعيداً عن مواثيقها التأسيسية، بعدم احترامها لاتفاق ستوكهولم، واستخدام احتياجات المواطنين ومعاناتهم كأداة ضغط لأغراض سياسية، وممارسة العقاب الجماعي الذي يستهدف الملايين من اليمنيين .

وجدد رئيس مجلس الشورى في الرسائل المطالبة باضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالأدوار الإنسانية العاجلة، باتجاه إنهاء الحصار الاقتصادي الشامل، بما في ذلك منع احتجاز السفن النفطية والغاز، وإنهاء العراقيل أمام استيراد الشحنات النفطية وإطلاق سفن الوقود والغاز المحتجزة وبصورة عاجلة، وضمان عدم تكرار احتجازها مستقبلاً، سواء المحملة بالنفط أو الغاز أو الغذاء أو الدواء، وتحييد الاقتصاد الوطني بكافة مجالاته، لما من شأنه التخفيف من معاناة الشعب اليمني .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: فوائد صحية مذهلة لتناول فاكهة الكيوي
رياضة: أرسنال يتعادل بصعوبة مع بنفيكا
رياضة: فوز يونايتد وتوتنهام وروما.. وتعثر ميلان
محافظات: حملة لرفع البسطات والأكشاك في تعز
عربي ودولي: سلالة جديدة ونادرة من كورونا في إيطاليا
فنون ومنوعات: يقتل والديه ويحتجز بائعة داخل مركز
عربي ودولي: منظمة: سلالة كورونا جنوب إفريقيا أكثر عدوى
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى
أخبار: الشوافي يكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
أخبار: الحديدة.. 186 خرقاً للهدنة الأممية بـ 24 ساعة
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على مأرب
أخبار: حادث مروري مروّع في نقيل سمارة
عربي ودولي: روسيا تسجل ثالث لقاح ضد كورونا
أخبار: 4 وكالات تحذر من خطر يهدد أطفال اليمن
أخبار: حازب : المساس بالعملية التعليمية هو مساس بمستقبل الأمة
فنون ومنوعات: طبيب مصري يصاب بكورونا 3 مرات
رياضة: تتويج فرسان بني مطر بطولة أندية الدرجة الثالثة
عربي ودولي: مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم
عربي ودولي: 17 مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى
عربي ودولي: تونس تعلن تأجيل التطعيم ضد كورونا
علوم وتقنية: جنس المولود وعلاقته بالطلاق
علوم وتقنية: فاكهة قادرة على تخفيض نسبة السكر بالدم
عربي ودولي: إصابة 3 أشخاص بانفجار في شركة بألمانيا
رياضة: سيتي يعبر إيفرتون في الدوري الإنجليزي
فنون ومنوعات: عروس تقدم بلاغاً في عريسها يوم الزفاف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021