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أخبار
المؤتمر نت - احتفل الزملاء في ادارة اذاعة يمن اف ام بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسها كإحدى ابرز الاذاعات الخاصة التي تأسست في اليمن .

اذاعة يمن اف ام تحتفي بالذكرى التاسعة لانطلاقتها

المؤتمرنت -
اذاعة يمن اف ام تحتفي بالذكرى التاسعة لانطلاقتها
احتفل الزملاء في ادارة اذاعة يمن اف ام بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسها كإحدى ابرز الاذاعات الخاصة التي تأسست في اليمن .
وتعد اذاعة يمن اف ام واحدة من اهم الاذاعات اليمنية الخاصة التي استطاعت ان تحقق انتشارا شعبيا واسعا وجمهورا عريضا في مختلف المناطق اليمنية وذلك بفعل تبنيها سياسة اعلامية اذاعية اعتمدت على تغطية مختلف الاحداث على الساحة الوطنية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية والتراثية والشبابية .
وتساهم الاذاعة الى جانب بقية الوسائل المرئية والمسموعة اليمنية في تغطية المستجدات المتعلقة بمواجهة العدوان الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية على اليمن منذ ست سنوات ،والصمود الاسطوري للشعب اليمني في مقاومة ومقارعة هذا العدوان والحصار.
كما تميزت اذاعة يمن اف ام بكونها لامست هموم الشريحة الاوسع بين السكان وهي شريحة الشباب ،وناقشت الكثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بهذه الشريحة بأسلوب جديد ومتميز .
والى جانب اهتمامها بالجانب الفني والغنائي اليمني اولت الاذاعة على مدى الاعوام التسعة الماضية اهمية خاصة لمناقشة القضايا الاجتماعية والمرتبطة بحياة الناس اليومية والعلاقات الاسرية والاجتماعية وبقضايا متعلقة بالأسرة والمجتمع.
وخلقت الاذاعة عملية اتصال وتواصل مع مختلف القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والانجازات التي تحققها ،والاسهام في التواصل بين المواطنين وكثير من مؤسسات الدولة في اطار تحقيق التواصل وحل المشاكل التي تواجه الناس من قبل المؤسسات الخدمية .
وتبث الاذاعة عديد برامج متنوعة بعضها برامج مباشرة ،واخرى مسجلة ،ولديها فترات بث مفتوحة يومية تخصصها لمناقشة قضايا الناس والتواصل معهم ونقل همومهم ومطالبهم ومواقفهم من مختلق القضايا .










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