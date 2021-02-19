المؤتمرنت -

صنعاء تطلق نداء استغاثة لمنع حدوث كارثة صحية

وجهت محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة، نداء للمنظمات الدولية والانسانية للتدخل العاجل لتجنيب المواطنين كارثة توقف المحطة بسبب انعدام الوقود.



وحذرت المحطة في بيان لها من كارثة صحية وبيئية في حال توقف محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأمانة عن العمل والتشغيل بسبب انعدام المشتقات النفطية.



وأوضح البيان ان توقف المحطة سيجعلها بؤرة لانتشار الأوبئة والامراض خاصة وأنها تقوم بمعالجة ٥٠ ألف متر مكعب في اليوم الواحد.



وبين ان المحطة تعمل على التخلص الآمن من الفضلات (الصرف المنزلي) وإيجاد بيئة خالية من الأمراض والاوبئة فضلاً على الحصول مياه معالجة صالحة للاستخدام في ري المحاصيل الزراعية.



وأشار البيان إلى أن المحطة تعمل بالحد الادنى من قدرتها التشغيلية وقلصت عدد ساعات التشغيل قدر الامكان لتقليل كمية الاستهلاك من الوقود بهدف الحفاظ على وضع التشغيل لاطول فترة ممكنة.



وحمل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في حال توقف المحطة نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف قوى العدوان الامريكي السعودي ومنع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة.