المؤتمرنت -

عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 140.5 مليون حالة

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات الإجمالية تجاوزت 140 مليونا و553 ألف إصابة، تعافى منهم 119 مليونا ونحو 451 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3 ملايين و13 ألف وفاة.



وبحسب الإحصاءات المعلنة يومنا هذا، سجلت دول العالم الجمعة 830 ألف و68 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,551 حالة وفاة.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.



واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (579,942 وفاة)، والبرازيل (369,024 وفاة)، والمكسيك (211,693 وفاة)، والهند (175,673 وفاة)، وبريطانيا (127,225 وفاة).



فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,305,912 إصابة)، والهند (14,526,609 إصابات)، والبرازيل (13,834,342 إصابة)، وفرنسا (5,224,321 إصابة)، وروسيا (4,684,148 إصابة).