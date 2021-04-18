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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بشهر رمضان المبارك من قيادة القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام، جاء فيها

القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بشهر رمضان المبارك من قيادة القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام، جاء فيها:

الشيخ المناضل/ صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام. الأكرم
الإخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام. الكرام
الاخ الامين العام للمؤتمر الشعبي العام

تحية طيبه وبعد،،

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية ان يبعث اليكم بأسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا للعام السابع على التوالي وبلادنا تتعرض لأبشع عدوان تشنه السعودية وتحالفها بكل صلف واجرام في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته لوقف هذا العدوان والحصار الجائر الذي أدى الى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني،و تسبب في كارثة إنسانية وصحية واقتصادية.

كما ننتهز هذه المناسبة الدينية العظيمة لنجدد لكم الوفاء للمضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وقراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي و المؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار،،

وكل عام وانتم بخير.

المهنئون قطاع المرأه للمؤتمر الشعبي العام
فاطمة الخطري - الإمين العام المساعد لقطاع المرأه بالمؤتمر الشعبي العام
تهاني الاشموري - رئيسة دائرة المرأه للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة
زعفران المهنا - رئيسة دائره النشاط النسوي








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