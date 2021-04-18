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أخبار
المؤتمر نت - الامانة.. اغلاق 81 محلا ومخبزا مخالفا بـ 3 أشهر

الامانة.. اغلاق 81 محلا ومخبزا مخالفا للمواصفات بـ 3 أشهر

المؤتمرنت -
الامانة.. اغلاق 81 محلا ومخبزا مخالفا للمواصفات بـ 3 أشهر
ضبط مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري، ألفين و255 مخالفة تموينية وأغلق 81 محلا تجاريا ومخابز.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة إبراهيم محمد عبدالقادر أن اللجان الميدانية التابعة للمكتب وفروعه بالمديريات استهدفت نحو أربعة آلاف و529 منشأة تجارية، منها ألفان و119 منشأة ملتزمة.

وذكر أنه تم تحرير محاضر ضبط لألفين و66 مخالفة، شملت مواد مخالفة للمواصفات ومنتهية وتالفة ورفع للأسعار وعدم إشهارها وغش تجاري واحتكار ونقص أوزان، وكذا رفض تفتيش منشآت، ومخالفات أخرى.

وأشار إلى أنه تم إغلاق 81 محلا ومخبزا مخالفا، وإحالة 459 إلى النيابة العامة واتخاذ إجراءات إدارية وغرامات مالية بحق ألف و553 مخالفة، فيما سيتم استكمال إجراءات البت في بقية المخالفات.

وأفاد عبدالقادر، أنه تم إتلاف 149 طناً من المواد الغذائية والمنظفات التالفة ومنتهية الصلاحية بالتعاون مع النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأكد مدير مكتب الصناعة، استمرار حملات الرقابة والتفتيش الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية ومخازن التجار ونقاط البيع في مختلف المديريات، وعدم التهاون تجاه المتلاعبين.









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