المؤتمرنت -

رفع 25 طن مخلفات فى حملة نظافة بصنعاء القديمة

نفذ مكتبا الأشغال والنظافة بمديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة اليوم, أعمال رفع المخلفات والمظاهر المشوهة بحارات الجامع الكبير بصنعاء.



واطلع وكيل الأمانة المساعد لقطاع البلديات محمد شرف الدين ومدير المتابعة والتقييم بالأمانة عبدالحليم السكري، على أعمال النظافة ورفع مخلفات البناء والأتربة في الشوارع والحارات المستهدفة.



وأوضح مدير المخلفات بمكتب الأشغال المهندس مهيوب العمدي، أنه تم رفع 25 طناً مخلفات بناء وأتربة بحارة الجامع الكبير، بمشاركة عمّال ومعدات وقلابات الأشغال والنظافة .. مؤكداً استمرار إزالة المخلفات وتنظيف الشوارع.



وقد أشار الوكيل شرف الدين، إلى توجيهات قيادة أمانة العاصمة للجهات المعنية في الأمانة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، لمواصلة رفع المخلفات المتراكمة بأحياء وحارات صنعاء القديمة، وحث المواطنين على الالتزام بعدم رمي المخلفات بالشوارع.



وحث هيئة المدن التاريخية على إلزام المقاولين برفع مخلفات البناء والأتربة أثناء أعمال ترميم وصيانة المنازل بصنعاء القديمة، والذي يتسبب بإعاقة حركة السير وتشويه المظهر الحضاري لمدينة صنعاء التاريخية.



فيما دعا السكري، عبر تصريح لوكالة سبأ ، المواطنين والمبادرات المجتمعية وعقال الحارات, إلى استمرار النظافة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالالتزام بمواعيد إخراج المخلفات ووضعها في أماكنها.



