المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار على المرتفعات الجبلية

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية ؛وارتفاع نسبي في درجات الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال ال24 ساعة القادمة .



وأشار المركز في نشرته الجوية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على أجزاء من المرتفعات الجبلية .



ولفت الى انه قد تهطل امطار متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية ؛فيما تستمر درجات الحرارة مرتفعة نسبياً في المناطق الصحراوية والساحلية.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع عليها هطول أمطار من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج خاصة على جنوب البحر الأحمر و مضيق باب المندب.

