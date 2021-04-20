المؤتمرنت -

صنعاء.. حملة لضبط ملاك مولدات الكهرباء المخالفة

نفذت وزارة الكهرباء والطاقة أمس الاثنين حملة ميدانية واسعة في العاصمة صنعاء لضبط ملاك مولدات كهرباء القطاع الخاص المخالفة لأسعار التعرفة والإشتراك المحددة من قبل الوزارة.



وأكد رئيس لجنة المولدات بوزارة الكهرباء والطاقة حسن الماخذي أن الوزارة نفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على مدى يومين، حملة ميدانية للتفتيش على المولدات الخاصة، للتأكد من مدى التزامها بأسعار التعرفة والاشتراك.



وأشار إلى أنه تم ضبط 16 محطة خاصة خالفت التسعيرة بتبنيها أسعار مخالفة لسعر الكيلو وات الواحد، المحدد من قبل وزارة الكهرباء والطاقة.



ودعا الماخذي ، في تصريح لوكالة سبأ الرسمية، المشتركين الذين يشكون من ارتفاع أسعار كهرباء المولدات الخاصة، إبلاغ وزارة الكهرباء ليتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

