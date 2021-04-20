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رئيس المؤتمر يعزي القيادي نجيب العجي بوفاة شقيقه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المحامي عرفات ناصر عوض العجي مدير الشئون القانونية في بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك، والشخصية الوطنية الذي اختاره الله سبحانه وتعالى بعد حياة حافلة بالعمل الوطني الصادق والعطاء اللامتناهي في خدمة الوطن والشعب بكل إخلاص وتفان.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأستاذ نجيب ناصر عوض العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية عضو اللجنه العامة واخوانه وكافة آل العجي بمديرية العرش محافظة البيضاء في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..



واعتبر الشيخ صادق رحيل المحامي عرفات خسارة كبيرة للوطن الذي فقد رجل قانون كفؤ وشخصية وطنية عٌرف بحبه وانتصاره لليمن وقضاياها الوطنية.. سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.