المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل الأشموري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج/علي احمد الاشموري، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / ناصر عبدالله الاشموري، والى الشيخ احمدعلي الاشموري، واخوانه، وكافة ال الاشموري بمديرية عمران بمحافظة عمران، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً وباسم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن احر تعازيه واصدق مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلا المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

