الأربعاء, 21-أبريل-2021 الساعة: 04:09 ص - آخر تحديث: 02:55 ص (55: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - مشاكل صحية تسبب العطش أثناء الصيام

تعرف على المشاكل الصحية المسببة للعطش أثناء الصيام

المؤتمرنت -
تعرف على المشاكل الصحية المسببة للعطش أثناء الصيام
الجسم يحتاج إلى الماء بشكل أساسي للعمل وأداء مهامه ووظائفه الحيوية، ويشعر الشخص بالعطش عندما يبدأ الماء بالنفاذ من الجسم ليشعره بضرورة تعويض الفقدان ومنح الجسم حاجته منه.

يشعر أي شخص منا بالعطش بشكل طبيعي أثناء ممارسة الرياضة أو عند المشي لمسافات طويلة جدا، أو نتيجة تناول مستحضر يحتوي على نسبة عالية من الأملاح، وجميع هذه الأسباب طبيعية ولا تستدعي القلق، ولكن إن كنت تشعر بالعطش والجفاف بشكل مستمر بدون أسباب تفسر ذلك، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية أخرى تستدعي مراجعة الطبيب، وذلك وفقا لتقرير طبي نشره موقع “تايمز ناو نيوز”.

وذلك التقرير يعرض بعض الأسباب الصحية التي تجعل الشخص يتوق إلى شرب الماء باستمرار، والتي يحتاج بعضها إلى الرعاية الطبية، وتشمل ما يلي:

داء السكري: العطش الشديد وزيادة التبول من الأعراض الأولية الشائعة لمرض السكري، ويترافق أيضا بجفاف مؤقت في الفم، إذ يتراكم الجلوكوز ويتجمع في الدم، الأمر الذي يجبر الكليتين على بذل جهد أكبر لمحاولة امتصاصه، وتستمر هذه العملية المفرطة حتى يعود مستوى السكر في الدم إلى طبيعته، الأمر الذي يجعل المرء يشعر بالعطش ويتوق إلى المزيد من الماء.

تناول الأدوية: يمكن أن يكون العطش الشديد في بعض الأحيان من الآثار الجانبية لتناول أنواع معينة من الأدوية، بما في ذلك الليثيوم، وبعض مضادات الذهان، ومدرات البول، وإذا كنت تعتقد أن الدواء يسبب شعورك بالعطش باستمرار يفضل مراجعة الطبيب لتغيير الوصفة الطبية وإحضار دواء مختلف أو تقليل الجرعة.

الجفاف الشديد: يصاب بعض الأشخاص بالجفاف وهذا يعني أن الجسم لديهم ليس لديه ما يكفي من الماء لأداء المهام العادية، لذا يشعرون طوال الوقت بالعطش، ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب للجفاف مثل الإفراط في ممارسة الرياضة والإسهال والغثيان والقيء والتعرق الشديد، وفي هذه الحالة يجب مراقبة لون البول للشخص، إذا كان لونه أصفر داكن جدا وجوانب الفم جافة جدا والجلد جاف أيضا، ويشعر أيضا بالصداع والخمول، في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب على الفور وعدم إهمال الأعراض لتفادي حدوث المخاطر.

فقر الدم: فقر الدم يعني أن الجسم لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، يمكن أن تكون هذه الحالة منذ الولادة أو مكتسبة لاحقا إما بسبب نمط الحياة أو الإصابة بمرض معين أو نتيجة التعرض لنزيف حاد، وربما لا يسبب فقر الدم الخفيف الكثير من العطش، ولكن إذا كانت الحالة شديدة فلا يشعر المرء بالعطش فحسب، بل يشعر أيضا بالدوار والإرهاق والضعف، ويتسارع نبضه، ويصبح جاده شاحبا أو مصفرا.

فرط كالسيوم الدم: فرط كالسيوم الدم يعني أن مستويات الكالسيوم في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ويمكن أن تكون الأسباب فرط نشاط الغدد جارات الدرقية، إشارة لمرض آخر (السل، الساركويد)، أو بسبب الإصابة بالسرطان، ولا يتسبب فرط كالسيوم الدم في الشعور المفرط بالعطش فحسب، بل يؤدي أيضا إلى ظهور أعراض أخرى مثل كثرة التبول واضطراب المعدة والغثيان والقيء والإمساك وآلام العظام وضعف العضلات والشعور بالارتباك والتعب والاكتئاب.* المصدرسبوتنك








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: 3 مشاهد .. الحب فى دراما رمضان
علوم وتقنية: فيسبوك توسع حضورها في عالم البودكاست
فنون ومنوعات: أمريكية تتلقى اللقاح بفستان الزفاف
عربي ودولي: مسلحون يقتحمون قاعدة عسكرية فى نيجيريا
رياضة: انطلاق دوري الشهيد هلال
محافظات: مناقشة سير العمل في كهرباء عمران
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الأشموري
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي القيادي نجيب العجي بوفاة شقيقه
أخبار: وفاة رئيس جمهورية متأثرا بإصابته
أخبار: هجوم يمني على مطار أبها السعودي
أخبار: 152 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: الأردن يسجل 62 وفاة جديدة بكورونا
فنون ومنوعات: تحقيق عاجل مع مسئولي مسلسل (الطاووس)
أخبار: حملة لضبط ملاك مولدات الكهرباء المخالفة
رياضة: الإمتياز أول الواصلين للمربع الذهبي بدوري الأهلي الرمضاني
أخبار: وجبة سحور تحميك من الجوع خلال الصيام
أخبار: طيران العدوان يشن 8 غارات على مأرب
أخبار: توقعات بهطول أمطار على المرتفعات الجبلية
أخبار: استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ احسن علي كامل
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة عبدالرحمن الشوافي
علوم وتقنية: نصائح لتقوية مناعة الصائمين لمواجهة كورونا
رياضة: ريال مدريد يهدر نقطتين في صراع الصدارة
رياضة: أتالانتا يهزم يوفنتوس وينتزع منه الثالث
أخبار: الفلكي الشوافي يكشف عن توقعاته للطقس حتى الجمعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021