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نائب رئيس المؤتمر يعزي في وفاة عرفات العجي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة الى الأستاذ نجيب ناصر عوض العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية عضو اللجنة العامة، في وفاة شقيقه المحامي عرفات ناصر عوض العجي مدير الشئون القانونية في بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .



واشاد الدكتور لبوزة بمناقب الفقيد كشخصية وطنية تميزت في مجال القانون بالكفاءة والمقدرة وحبها للوطن والدفاع عن قضاياه..والذي يمثل رحيله خسارة وطنية.



وعبر نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها لآل العجي في صنعاء ومديرية العرش في محافظة البيضاء عن خالص التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

