المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في الأردن

Lعاد ظهر اليوم الاربعاء إلى أرض الوطن الاستاذ غازي احمد علي محسن الامين العام للمؤتمر الشعبي العام قادما من العاصمة الأردنية عمان بعد رحلة علاجية استمرت اكثر من شهرين ونصف .



وكان في استقبال الامين العام للمؤتمر لدى وصوله مطار صنعاء الشيخ جابر عبدالله غالب الامين العام المساعد للمؤتمر و.عبده مهدي العدلة عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية ومحمد الرويشان عضو اللجنة العامة مدير مكتب رئيس المؤتمر .وعبدالملك الفهيدي رئيس المركز الإعلامي عضو الأمانة العامة للمؤتمر ويونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية وفاهم الفضلي سكرتير رئيس المؤتمر .

كما كان في استقباله بالإضافة إلى قيادات المؤتمر من الجانب الحكومي وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية احمد القنع والمهندس ناصر بن حبتور نائب مدير شركة النفط اليمنية وعدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية .



وقد عبر الاستاذ غازي احمد علي عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن وقال في تصريح لقناة اليمن اليوم والمؤتمرنت :الحمد لله الذي من عليا بالشفاء وانا سعيد بالعودة الى ارض الوطن واتقدم بالشكر لكل من وقف معي خلال رحلتي العلاجية وعلى راسهم الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام والرئيس مهدي المشاط وقيادات المؤتمر وقيادات أنصار الله .

واضاف: نعود إلى الوطن بصلابة وتلاحم اقوى لمواجهة العدوان والحصار وما تتعرض له البلد من هجوم شرس .

ودعا الأمين العام للمؤتمر الإعلاميين اليمنيين إلى الترفع عن المماحكات والمناكفات وان يسخروا جهودهم لنقل قضية الشعب اليمني ومعاناته إلى الخارج خصوصا وأن هناك تعاطفا شعبيا مع اليمنيين من قبل الشعوب كما لمس ذلك لدى أبناء الشعب الاردني .



الجدير بالذكر ان الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن كان غادر صنعاء مطلع فبراير الماضي الى الاردن حيث خضع لبرنامج علاجي مكثف وناجح في احد مستشفيات العاصمة الاردنية عمان استمر لأكثر من شهرين ونصف .