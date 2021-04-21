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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من تدفق السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطارعلى المرتفعات الغربية، ومن الأجواء الحارة

الأرصاد يحذر من تدفق للسيول وتدني الرؤية

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من تدفق للسيول وتدني الرؤية
حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من تدفق السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطارعلى المرتفعات الغربية، ومن الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة .

وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة و المصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية المقابلة لسهل تهامة .

وأشار المركز الى أن الأمطار قد تمتد شرقاً لتشمل اجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية لمحافظات أبين، شبوه، حضرموت وأجزاء من المهره.

وبحسب المركز ستبقى درجات الحرارة أثناء النهار مرتفعة على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف , وفي أجزاء من المناطق الساحلية حيث ستتراوح بين 30 - 38 درجة مئوية مع نسبة رطوبة عالية .

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها الى توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة ؛ ومن الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر ان امطاراً متفاوتة الشدة هطلت على أجزاء من المرتفعات الجبلية بلغت كميتها في المحويت 14.1 ملم ؛ حجة 7، 02 وكانت في بقية المناطق الجبلية خارج نطاق محطات الرصد الجوي.









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