الخميس, 22-أبريل-2021 الساعة: 02:09 ص - آخر تحديث: 01:16 ص (16: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في

الامين العام المساعد يواسي آل العباسي

المؤتمرنت -
الامين العام المساعد يواسي آل العباسي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ محمد محمد العباسي، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ عبدالله محمد محمد العباسي واخوانه وكافة آل العباسي، بمديرية الطويلة محافظة المحويت، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً وباسم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن احر تعازيه واصدق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلا المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: موعد عرض مسلسل القاهرة كابول
عربي ودولي: مليون إصابة بكورونا في العراق
عربي ودولي: رفع اسم عائشة القذافى من القائمة السوداء
علوم وتقنية: ارتفاع معدلات التلقيح.. لماذا ترتفع الإصابات بكورونا ؟
رياضة: الدوري الإسباني: إشبيلية يهزم ليفانتي
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: بدء إنتاج لقاحات كورونا في مصر خلال أيام
عربي ودولي: سلطنة عمان تعلق السفر من ثلاث دول
عربي ودولي: إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم
ثقافة: 3 مشاهد .. الحب فى دراما رمضان
علوم وتقنية: فيسبوك توسع حضورها في عالم البودكاست
فنون ومنوعات: أمريكية تتلقى اللقاح بفستان الزفاف
عربي ودولي: مسلحون يقتحمون قاعدة عسكرية فى نيجيريا
رياضة: انطلاق دوري الشهيد هلال
أخبار: مشاكل صحية تسبب العطش أثناء الصيام
محافظات: مناقشة سير العمل في كهرباء عمران
أخبار: القطاع النسائي يعزي الاشموري بوفاة عمها
أخبار: توقعات باستمرار هطول الامطار وبأجواء حارة
أخبار: طيران العدوان يشن 14 غارة على مأرب
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الأشموري
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي العجي بوفاة شقيقه
أخبار: وفاة رئيس جمهورية متأثرا بإصابته
أخبار: هجوم يمني على مطار أبها السعودي
أخبار: 152 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: الأردن يسجل 62 وفاة جديدة بكورونا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021