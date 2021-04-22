الخميس, 22-أبريل-2021 الساعة: 11:05 م - آخر تحديث: 10:11 م (11: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة الشيخ عامر سعد كلشات رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المهرة، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عامر سعد كلشات

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عامر سعد كلشات
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة الشيخ عامر سعد كلشات رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المهرة، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشاد الشيخ صادق بمسيرة الفقيد ومواقفه الوطنية ضد المحتل السعودي وأدواته وأدواره المشهودة في تعزيز الدور الإيجابي لقبيلته تجاه القضايا الوطنية ونهجه في خدمة السلم الاجتماعي عبر إصلاح ذات البين والمساهمة بمعالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي في محيطه القبلي وعلى مستوى المحافظة والوطن.

ونوه بإسهامات الفقيد وتفانيه وإخلاصه كواحد من قيادات المؤتمر الفاعلة والنشطة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية بمحافظة المهرة.

واعتبر رحيله خسارة كبيرة لمحافظة المهرة وأهلها والوطن عامة، كما خسر المؤتمر واحداً من أبرز قياداته الكفوءة والمخلصة.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد سعد بن عامر كلشات وإخوانه وآل كلشات وجميع قيادات وأعضاء المؤتمر وأبناء محافظة المهرة الوفية كافة في هذا المصاب..

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى
اقتصاد: الذهب يقترب من مستوى 1800 دولار
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ يحيى علي الحدي
أخبار: خروقات بالحديدة وغارات على مأرب وصعدة
أخبار: بسعر 4560 ريالاً.. استئناف توزيع الغاز عبر عقال الحارات
أخبار: سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل العباسي
فنون ومنوعات: موعد عرض مسلسل القاهرة كابول
عربي ودولي: مليون إصابة بكورونا في العراق
أخبار: أمين عام المؤتمر يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في الأردن
عربي ودولي: رفع اسم عائشة القذافى من القائمة السوداء
علوم وتقنية: ارتفاع معدلات التلقيح.. لماذا ترتفع الإصابات بكورونا ؟
رياضة: الدوري الإسباني: إشبيلية يهزم ليفانتي
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: بدء إنتاج لقاحات كورونا في مصر خلال أيام
أخبار: طيران العدوان يشن 16 غارة على مأرب
عربي ودولي: سلطنة عمان تعلق السفر من ثلاث دول
عربي ودولي: إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أخبار: الأرصاد يحذر من تدفق للسيول وتدني الرؤية
ثقافة: 3 مشاهد .. الحب فى دراما رمضان
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 204 خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: فيسبوك توسع حضورها في عالم البودكاست
فنون ومنوعات: أمريكية تتلقى اللقاح بفستان الزفاف
عربي ودولي: مسلحون يقتحمون قاعدة عسكرية فى نيجيريا
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يعزي في وفاة عرفات العجي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021