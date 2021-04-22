المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ يحيى علي الحدي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى علي محسن الحدي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة للواء محمد صالح الحدي والشيخ صالح يحيى على الحدي وإخوانه وآل الحدي كافة بمصابهم الأليم.



وأشاد بمناقب الفقيد الذي يعد شخصية وطنية اجتماعية ساهمت في حل المشكلات بين أفراد المجتمع .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم قلوب الجميع الصبر والسلوان.



” إنا لله و إنا إليه راجعون “