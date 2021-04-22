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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين في 10 محافظات

المؤتمرنت -
الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين في 10 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناَ ستهطل على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، إب، تعز وريمة.

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية والسهول المحاذية للسواحل الغربية وكذلك على أجزاء من الهضبة الداخلية لمحافظة حضرموت وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وبحسب المركز فإن درجات الحرارة ستظل مرتفعة أثناء النهار تتراوح ما بين 32 - 38 درجة مئوية على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

ولفت إلى أن الرياح السطحية تنشط على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب، وقد تصل أقصى سرعة للرياح إلى 24 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج وإثارة الأتربة والرمال على المناطق المحاذية للشواطئ.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة على المرتفعات ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة, محذراً مرتادي البحر في الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية خلال الساعات الماضية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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