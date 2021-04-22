المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ مبارك الشاوش

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صالح صالح الشاوش وأولاده وكافة ال الشاوش بمديريه السود بمحافظة عمران في وفاة الشيخ مبارك صالح صالح الشاوش رئيس فرع المؤتمر بمديريه السود عضو اللجنة الدائمة واحد مشائخ مديريه السود.



وأعرب الامين العام للمؤتمر في البرقية باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة بهذا المصاب الاليم .



سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".





