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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان السعودي تصعيدها العسكري بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري بالحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري بالحديدة
واصلت قوى العدوان السعودي تصعيدها العسكري بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 215 خرقاً بينها ستة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على شارع الخمسين وحيس والتحيتا، وتحليق 20 طائرة تجسسية على مدينة الحديدة وكيلو 16 والدريهمي وحيس والجبلية والتحيتا.

ونفذت قوى العدوان 26 خرقاً بقصف مدفعي و165 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على ثلاجة مركزية زراعية لمواطن في ضواحي مدينة صعدة، وقصف طائرة أباتشي معادية بصاروخ منطقة الفرع في مديرية كتاف.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف القرى الآهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن 16 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.








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