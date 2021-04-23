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المؤتمر نت - نفذ سلاح الجو اليمني المُسير صباح اليوم عملية هجومية في العمق السعودي

سلاح الجو اليمني ينفذ عملية هجومية بالعمق السعودي

المؤتمرنت -
سلاح الجو اليمني ينفذ عملية هجومية بالعمق السعودي
نفذ سلاح الجو اليمني المُسير صباح اليوم عملية هجومية في العمق السعودي.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طائرة مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت موقعاً عسكرياً مهماً في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وأكد أن الإصابة كانت دقيقة، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف جاء في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن.

وكان سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم، عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة منها طائرتان نوع قاصف 2K استهدفت مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية وطائرة صماد 3 استهدفت شركة أرامكو في جيزان.








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