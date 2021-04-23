المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة دحان البناء

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشاعر والأستاذ عبدالقادر دحان البناء واخوانه وكافة آل البناء بالدائرة (١٠٤) مديرية السياني محافظة اب، في وفاة والدهم دحان البناء، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الوهباني بمناقب وأدوار الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.