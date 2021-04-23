الجمعة, 23-أبريل-2021 الساعة: 11:12 م - آخر تحديث: 10:59 م (59: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة 30 أبريل 2021

"طقس مرعب".. فلكي يمني يحذر: تقلبات جوية شديدة

المؤتمرنت -
"طقس مرعب".. فلكي يمني يحذر: تقلبات جوية شديدة
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة 30 أبريل 2021.

وتوقع الفلكي لاشوافي حالة من اضطراب الطقس ماطرة على نطاق واسع وهطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق

وأكد الشوافي ان يغطي الهطول معظم المناطق اليمنية نهاية الأسبوع مع تشكل بعض الخلايا شديدة الغزارة على بعض المناطق (بعض المناطق) خصوصاً من منتصف الاسبوع.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين في جميع المحافظات الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الصحة العالمية تطالب الهند بفرض قيود جديدة
اقتصاد: الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث
أخبار: قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري بالحديدة
فنون ومنوعات: إيطالي يتغيب عن العمل لـ15 عاما!
عربي ودولي: فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من كورونا
علوم وتقنية: فقدان حاسة جديدة بسبب “كورونا” !
رياضة: برشلونة يواصل ملاحقة الريال وأتلتيكو
أخبار: العدوان يستهدف ثلاجة تبريد خضروات بصعدة
أخبار: تسجيل 215 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة رئيس فرع مؤتمر المهرة
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ مبارك الشاوش
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى
اقتصاد: الذهب يقترب من مستوى 1800 دولار
علوم وتقنية: كيف تخفض ضغط الدم في 5 دقائق دون دواء؟
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد البطاح
أخبار: الارصاد يطلق تحذير للمواطنين في 10 محافظات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ يحيى علي الحدي
أخبار: خروقات بالحديدة وغارات على مأرب وصعدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عامر سعد كلشات
أخبار: بسعر 4560 ريالاً.. استئناف توزيع الغاز عبر عقال الحارات
أخبار: سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل العباسي
فنون ومنوعات: موعد عرض مسلسل القاهرة كابول
عربي ودولي: مليون إصابة بكورونا في العراق
أخبار: أمين عام المؤتمر يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في الأردن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021