المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة التربوي قايد حاتم

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي قايد حاتم، بعد حياة زاخرة بالعطاء في مجال التربية والتعليم وخدمة المجتمع.



وأشاد الأمين العام المساعد بإسهامات الفقيد التربوية على مستوى محافظة الضالع ودوره الكبير تجاه أبنائها فضلاً عن أعماله الخيرة تجاه المجتمع كمصلح اجتماعي في مديرية دمت، كما كان أحد القيادات المؤتمرية الفاعلة الذين كان لهم نشاطاً فاعل ضمن فعاليات المؤتمر الشعبي العام وكان قيادياً متميزاً.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً وباسم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن احر تعازيه واصدق مواساته لنجل الفقيد سامي قايد حاتم واخوانه وباقي أفراد الاسرة وكافة آل حاتم بمديرية دمت محافظة الضالع بهذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.