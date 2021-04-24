المؤتمرنت -

كورونا والنساء الحوامل.. دراسة تدق ناقوس الخطر

أشارت دراسة أجريت في عدد من البلدان إلى أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا لديهن مخاطر أعلى للوفاة ولدخول العناية الفائقة وللولادة المبكرة ولمضاعفات صحية أخرى.



ويسبب الحمل تغيرات مختلفة في الجسم، قد تجعل المرأة عرضة للأذى من فيروس كورونا.



ويمكن للمرأة الحامل أن تحصل على بعض الحماية من خلال التطعيم. وتشير الأدلة الحديثة إلى أن لقاحي مودرنا وفايزر آمنان للاستخدام أثناء الحمل.



نُشرت نتائج الدراسة الحديثة الخميس في "مجلة الجمعية الطبية الأميركية لطب الأطفال"، والتي رددت ما ورد في دراسات أصغر.



وشمل البحث نساء من 18 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وأميركا الوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وإفريقيا.



كما شملت الدراسة حوالي 700 امرأة حامل ومصابة بكوفيد-19 و1400 امرأة حامل وغير مصابة بالفيروس.



وتمت رعاية البحث من قبل "صندوق أبحاث في جامعة أكسفورد"، حيث يعمل المؤلفون الرئيسيون للدراسة.