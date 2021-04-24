السبت, 24-أبريل-2021 الساعة: 01:26 ص - آخر تحديث: 01:19 ص (19: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
أخبار
المؤتمر نت - يتنظر العديد من الصائمين المدخنين أذان المغرب ويبدأ بـ"كسر صيامه" بتدخين سيجار، دون دراية بالتأثير الذي يحدث والأضرار الصحية لهذه العادة

ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على سيجارة مباشرة؟

المؤتمرنت -
ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على سيجارة مباشرة؟
يتنظر العديد من الصائمين المدخنين أذان المغرب ويبدأ بـ"كسر صيامه" بتدخين سيجار، دون دراية بالتأثير الذي يحدث والأضرار الصحية لهذه العادة.

وقال الدكتور حازم المصري، أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة، إنه عند بدء لحظات الإفطار الأولى بشرب مياه أو أي نوع عصير رمضاني مع سيجارة، أو حتى تدخين السجائر مباشرة بعد الإفطار، فتلك السيجارة تعادل 10 سجائر في تأثيرها السلبي، وفقًا للدراسات العالمية.

وأضاف في تصريحات وفق موقع مصراوي: التدخين في رمضان يلحق ضررا كبيرا بجدران الأوعية الدموية أكثر من أي وقت آخر، لأن السيجارة بعد الإفطار مباشرةً تعطي إشارات للمعدة لكي تعمل فتطلب ضخ المزيد من الدماء من الأجهزة الأخرى نتيجة إدخال النيكوتين مرة أخرى بقوة، وحينها يضعف جهاز المناعة وتكون معرضا للإصابة بالأمراض.

وبحسب أخصائي التغذية، قد يتعرض البعض لرعشة في الجسم، والدوخة، وتزيد إفرازات المعدة للأحماض مما يصيبك بالحموضة وحرقة المعدة، ويشعر المدخن بالشبع سريعًا، مما يؤدي لعدم تناول الطعام.

كما أن التدخين عقب الإفطار مباشرة يزيد من نسبة أمراض القلب والأوعية، بالإضافة إلى سوء الهضم، والإصابة بارتجاع المريء، وربما التعرض لأزمة قلبية و سكتة دماغية في بعض الأحيان.

وتابع: معظم الرجال في أيام الصيام أول ما يتذكرون الإفطار عليه هو السيجارة، مشيرًا إلى أن هذه العادة قد تسبب الإصابة بالضعف الجنسي وسوء الخصوبة، وتأخر فرص الإنجاب وفي بعض الأحيان العقم، على حد قوله.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: كورونا.. الهنود يهرعون لوسائل التواصل للاستغاثة
رياضة: مدرب توتنهام: لن نخاطر بكين في النهائي
علوم وتقنية: الثوم مصدر دوائي يستوجب الحذر
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب بسلسلة غارات
عربي ودولي: الصحة العالمية تطالب الهند بفرض قيود جديدة
أخبار: سلاح الجو ينفذ عملية هجومية بالعمق السعودي
اقتصاد: الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث
أخبار: توقعات باستمرار هطول الأمطار على المرتفعات
أخبار: قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري بالحديدة
فنون ومنوعات: إيطالي يتغيب عن العمل لـ15 عاما!
عربي ودولي: فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من كورونا
علوم وتقنية: فقدان حاسة جديدة بسبب “كورونا” !
رياضة: برشلونة يواصل ملاحقة الريال وأتلتيكو
أخبار: العدوان يستهدف ثلاجة تبريد خضروات بصعدة
أخبار: تسجيل 215 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة رئيس فرع مؤتمر المهرة
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ مبارك الشاوش
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى
اقتصاد: الذهب يقترب من مستوى 1800 دولار
علوم وتقنية: كيف تخفض ضغط الدم في 5 دقائق دون دواء؟
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد البطاح
أخبار: الارصاد يطلق تحذير للمواطنين في 10 محافظات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ يحيى علي الحدي
أخبار: خروقات بالحديدة وغارات على مأرب وصعدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عامر سعد كلشات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021